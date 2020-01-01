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ДТП Происшествия

В Самаре при ДТП с автобусом пострадала женщина

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 декабря, в Самаре в 6:00 на ул. Ташкентской произошло ДТП с общественным транспортом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Ташкентской и проспекта Карла Маркса 55-летний водитель автомобиля Renault Logan с логотипом такси не выполнил требование дорожного знака 2.4 "Уступите дорогу" и не пропустил автобус ПАЗ 3205 под управлением 40-летнего водителя, ехавшего по главной дороге и столкнулся с ним.

В результате ДТП телесные повреждения получила 47-летняя пассажирка легкового автомобиля с логотипом такси. Ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области поясняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать требования дорожных знаков.

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