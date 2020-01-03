При ликвидации пожара в квартире в Чапаевске обнаружены тела мужчины и женщины

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В пятницу, 3 января, в 0:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в квартире жилого многоквартирного дома на ул. Котовского, 5, в Чапаевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.