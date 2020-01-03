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Пожары Происшествия

При ликвидации пожара в квартире в Чапаевске обнаружены тела мужчины и женщины

ЧАПАЕВСК. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 января, в 0:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в квартире жилого многоквартирного дома на ул. Котовского, 5, в Чапаевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали 25 человек, которые использовали девять единиц техники.

В 0:37 пожар был локализован на площади 10 кв. метров. Полностью его удалось ликвидировать в 1:17.

Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, во время тушения были обнаружены тела 65-летнего мужчины и 92-летней женщины. Причины их смерти устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.

Предварительной причиной возникновения пожар в ГУ МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

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