При ликвидации пожара в квартире в Чапаевске обнаружены тела мужчины и женщины

В пятницу, 3 января, в 0:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в квартире жилого многоквартирного дома на ул. Котовского, 5, в Чапаевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В борьбе с огнем участвовали 25 человек, которые использовали девять единиц техники.
В 0:37 пожар был локализован на площади 10 кв. метров. Полностью его удалось ликвидировать в 1:17.
Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, во время тушения были обнаружены тела 65-летнего мужчины и 92-летней женщины. Причины их смерти устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.
Предварительной причиной возникновения пожар в ГУ МЧС называют неосторожное обращение с огнем.