В Сызрани предприниматель незаконно торговал алкоголем

Участковыми уполномоченными полиции ОП № 34 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов Сызранского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, индивидуальный предприниматель реализовывал алкогольную продукцию без сопроводительных документов, которые подтверждают легальность оборота пенного напитка.

В отношении 51-летней жительницы Сызрани составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом". Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 11 литров пива. В настоящее время собранный материал передан в Арбитражный суд Самарской области для принятия решения по существу.