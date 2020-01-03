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Происшествия

В Сызрани предприниматель незаконно торговал алкоголем

СЫЗРАНЬ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участковыми уполномоченными полиции ОП № 34 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов Сызранского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, индивидуальный предприниматель реализовывал алкогольную продукцию без сопроводительных документов, которые подтверждают легальность оборота пенного напитка.

В отношении 51-летней жительницы Сызрани составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным  законом". Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 11 литров пива. В настоящее время собранный материал передан в Арбитражный суд Самарской области для принятия решения по существу.

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