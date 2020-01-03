В Самаре госпитализирована женщина, сбитая машиной на ул. Партизанская

В четверг, 2 января, в Самаре произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля Chevrolet Lanos, ехавшего в 0:25 по ул. Партизанская со стороны Авроры в направлении ул. Промышленности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома №206 по ул. Партизанская он сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход пострадала. Ее доставили в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.