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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализирована женщина, сбитая машиной на ул. Партизанская

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 января, в Самаре произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля Chevrolet Lanos, ехавшего в 0:25 по ул. Партизанская со стороны Авроры в направлении ул. Промышленности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома №206 по ул. Партизанская он сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход пострадала. Ее доставили в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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