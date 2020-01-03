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ДТП Происшествия

Между Чапаевском и Самарой легковушка опрокинулась в кювет, пострадали двое маленьких детей

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 января, между 21 и 22 км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 21:00 28-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары. В пути он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал на правую обочину, а потом в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали две маленькие пассажирки автомобиля в возрасте двух и четырех лет. Их доставили в лечебное учреждение и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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