Между Чапаевском и Самарой легковушка опрокинулась в кювет, пострадали двое маленьких детей

В четверг, 2 января, между 21 и 22 км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 21:00 28-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары. В пути он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехал на правую обочину, а потом в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали две маленькие пассажирки автомобиля в возрасте двух и четырех лет. Их доставили в лечебное учреждение и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.