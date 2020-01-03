16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При столкновении двух легковушек на пр. Металлургов в Самаре пострадала женщина В Отрадном пострадал водитель опрокинувшейся в кювет иномарки Между Чапаевском и Самарой легковушка опрокинулась в кювет, пострадали двое маленьких детей В Самаре госпитализирована женщина, сбитая машиной на ул. Партизанская В ДТП с двумя легковушками в зеленой зоне Тольятти пострадали три человека

ДТП Происшествия

При столкновении двух легковушек на пр. Металлургов в Самаре пострадала женщина

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 января, в Самаре произошло ДТП с участием 47-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Lancer, ехавшего в 23:50 по пр. Металлургов со стороны ул. Севастопольская в направлении ул. Металлистов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома № 20 по пр. Металлургов, при повороте налево по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю Renault Logan, под управлением 33-летнего водителя и столкнулся с ним.

При ДТП телесные повреждения получила 31-летняя пассажирка французской легковушки. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2