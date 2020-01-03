При столкновении двух легковушек на пр. Металлургов в Самаре пострадала женщина

В среду, 1 января, в Самаре произошло ДТП с участием 47-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Lancer, ехавшего в 23:50 по пр. Металлургов со стороны ул. Севастопольская в направлении ул. Металлистов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе дома № 20 по пр. Металлургов, при повороте налево по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю Renault Logan, под управлением 33-летнего водителя и столкнулся с ним.

При ДТП телесные повреждения получила 31-летняя пассажирка французской легковушки. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.