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В Самаре семья из четырех человек отравилась газом

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ночь со 2 на 3 января в Самаре в квартире одного из домов по ул. Советской Армии двое взрослых и двое детей отравились угарным газом, сообщает trkterra.ru со ссылкой на МЧС.

Информация поступила в экстренные службы в 00:44. 35-летних мужчину и женщину госпитализировали в областную клиническую больницу им. Середавина, трехлетнего мальчика и девятилетннюю девочку — в детскую КБ № 1 им. Ивановой. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

По предварительной версии, причина происшествия — неисправность газовой колонки.

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