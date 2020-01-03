В Самаре семья из четырех человек отравилась газом

В ночь со 2 на 3 января в Самаре в квартире одного из домов по ул. Советской Армии двое взрослых и двое детей отравились угарным газом, сообщает trkterra.ru со ссылкой на МЧС.

Информация поступила в экстренные службы в 00:44. 35-летних мужчину и женщину госпитализировали в областную клиническую больницу им. Середавина, трехлетнего мальчика и девятилетннюю девочку — в детскую КБ № 1 им. Ивановой. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

По предварительной версии, причина происшествия — неисправность газовой колонки.