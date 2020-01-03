16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека В первые дни нового года в регионе на пожарах погибли шесть человек При ликвидации пожара в квартире в Чапаевске обнаружены тела мужчины и женщины Из ТЦ "Парк Хаус" в Самаре эвакуировали 100 человек из-за пригоревшей пищи В Самаре 24 человека тушили дом на ул. Ленинской

Пожары Происшествия

В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека

СЫЗРАНЬ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 января, в 21:51 в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в четырехэтажном общежитии на Ульяновском шоссе, 29 в Сызрани, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

По прибытию подразделений к месту вызова установлено, что происходит горение комнат на четвертом этаже, объявлен ранг вызова — Пожар 1 БИС. В 22:12 объявлен ранг пожара — Пожар № 2.

Площадь пожара составляет 80 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Проводится эвакуация людей по автолестницам.

В 22:30 объявлена ликвидация открытого горения. Ранг пожара понижен до ранга — 1БИС.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2