В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека

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В пятницу, 3 января, в 21:51 в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в четырехэтажном общежитии на Ульяновском шоссе, 29 в Сызрани, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области