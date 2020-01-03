В Сызрани горит общежитие, эвакуировано 92 человека

В пятницу, 3 января, в 21:51 в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в четырехэтажном общежитии на Ульяновском шоссе, 29 в Сызрани, сообщает пресс-служба ведомства.
По прибытию подразделений к месту вызова установлено, что происходит горение комнат на четвертом этаже, объявлен ранг вызова — Пожар 1 БИС. В 22:12 объявлен ранг пожара — Пожар № 2.
Площадь пожара составляет 80 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 92 человека. Проводится эвакуация людей по автолестницам.
В 22:30 объявлена ликвидация открытого горения. Ранг пожара понижен до ранга — 1БИС.