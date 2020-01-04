В Самаре ищут двух водителей, сбивших пешеходов и скрывшихся

Сотрудники полиции ведут розыск двух водителей, ставших участниками ДТП с пешеходами и скрывшихся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

26 декабря 2019 г. примерно в 10:00 неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, предположительно оранжевого цвета, ехал по дворовому проезду дома №148 по ул. Советской Армии. В пути он совершил наезд на 74-летнюю женщину, стоявшую на правом краю проезжей части, по ходу движения автомобиля. Не оказав помощи пострадавшей, водитель покинул место ДТП.

Еще одна авария, в которой пострадала 71-летняя пенсионерка, произошла в пятницу, 3 января, примерно в 16:00. Неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, предположительно светлого цвета, следовал по ул. Березовая Аллея. Напротив дома № 512 по пр. Карла Маркса совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся.