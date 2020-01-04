В Самаре ищут двух водителей, сбивших пешеходов и скрывшихся

Сотрудники полиции ведут розыск двух водителей, ставших участниками ДТП с пешеходами и скрывшихся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
26 декабря 2019 г. примерно в 10:00 неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, предположительно оранжевого цвета, ехал по дворовому проезду дома №148 по ул. Советской Армии. В пути он совершил наезд на 74-летнюю женщину, стоявшую на правом краю проезжей части, по ходу движения автомобиля. Не оказав помощи пострадавшей, водитель покинул место ДТП.
Еще одна авария, в которой пострадала 71-летняя пенсионерка, произошла в пятницу, 3 января, примерно в 16:00. Неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, предположительно светлого цвета, следовал по ул. Березовая Аллея. Напротив дома № 512 по пр. Карла Маркса совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся.
Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемых и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное и приложение МВД России".