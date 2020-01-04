На трассе под Самарой "десятка" пошла на обгон и столкнулась с двумя автомобилями

В пятницу 3, января, на трассе А 300 "Самара-Большая Черниговка" в ДТП попал 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 17:50 на 101 км трассы, при обгоне, он выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и столкнулся с попутным грузовиком DAF, который и обгонял. Затем легковушка врезалась во встречный автомобиль Газ.

После ДТП водитель "десятки" был доставлен в лечебное учреждение. Насколько серьезные у него травмы, не сообщается.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.