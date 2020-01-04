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Пожары Происшествия

Из ТЦ "Мега" эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за горящей урны

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 января, в 20:03 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ "Мега", сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. по прибытию подразделений к месту вызова установлено, что на первом этаже в помещении туалета горела бумага в урне на площади 0,5 кв. метров. Пожар ликвидирован подручными средствами до прибытия пожарных подразделений. Объявлен отбой рангу вызова — Пожар № 2.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания торгового центра было эвакуировано 1,5 тыс. человек.

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