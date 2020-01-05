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ДТП Происшествия

Одна из столкнувшихся в Сызрани легковушек врезалась в дорожный знак

СЫЗРАНЬ. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 января, в Сызрани в ДТП попал 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120, ехавший в 22:10 по ул.Октябрьская со стороны ул.Варламова в направлении ул.Обороны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительной версии полицейских, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке он столкнулся с автомобилем Lada 219010 под управлением 31-летнего водителя, который ехал по ул. Смирницкой.

От удара автомобиль ВАЗ-21120 изменил траекторию движения и врезался в стойку дорожного знака. Затем водитель автомобиля ВАЗ-21120 был осмотрен врачами "скорой" и от госпитализации отказался.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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