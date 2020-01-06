На пожаре в Сызрани погибла женщина и пострадал ребенок

В понедельник, 6 января, в Сызрани на ул. Троекуровская, 66 произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 03:43 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова — Пожар 1 БИС. Горел частный дом, который был потушен в течение часа, площадь пожара составила 100 кв. м.

В результате пожара погибла 56-летняя женщина и пострадала 10-летняя девочка, которая была отправлена в Сызранскую городскую больницу с ожогами 2 степени.

Для тушения пожара привлекалось 34 пожарных и 10 машин, от МЧС России на пожаре работали 25 человек и 6 машин.

Предварительная причина пожара — неисправная электропроводка.