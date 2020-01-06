В Тольятти водитель без прав сбил жительницу Москвы и пытался скрыться

В воскресенье, 5 января, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попал 19-летний парень, не обучавшийся в автошколе и не имевший водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 22:00 он ехал на автомобиле ВАЗ-21074 и около дома № 34 по ул. Лизы Чайкиной сбил 19-летнюю жительницу Москвы, которая переходила дорогу.

После ДТП водитель скрылся, но потом был задержан полицейскими. Пострадавшая девушка получила серьезную травму ноги и была госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.