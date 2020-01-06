16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Фрунзенским мостом спасатели нашли мужчину с разбитой головой Под Тольятти найдено тело мужчины, пропавшего в конце декабря В Самаре семья из четырех человек отравилась газом Упавший в цирке в Тольятти канатоходец: "Я люблю свое дело и рискую для зрителей" В Тольятти в цирке упал канатоходец

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Под Фрунзенским мостом спасатели нашли мужчину с разбитой головой

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 6 января, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Около 15:30 очевидцы сообщили в экстренные службы города о том, что под Фрунзенским мостом лежит мужчина с разбитой головой.

"На место выехали специалисты городского поисково-спасательного отряда Самары. Пока неясно, жив или нет мужчина и как он там оказался", — сообщает 63.RU со ссылкой на экстренные службы Самары.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2