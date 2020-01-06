Под Фрунзенским мостом спасатели нашли мужчину с разбитой головой

В воскресенье, 6 января, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Около 15:30 очевидцы сообщили в экстренные службы города о том, что под Фрунзенским мостом лежит мужчина с разбитой головой.



"На место выехали специалисты городского поисково-спасательного отряда Самары. Пока неясно, жив или нет мужчина и как он там оказался", — сообщает 63.RU со ссылкой на экстренные службы Самары.