Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на ул. Авроры

В понедельник, 6 января, в 17:50, в Самаре произошло ДТП с участием 32-летнего водителя Renault Daster, ехавшего по ул. Промышленности со стороны ул. Иртышской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, напротив дома № 9б по ул. Авроры автомобилист поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным Volkswagen под управлением 33-летнего мужчины.

В аварии пострадали два пассажира Renault: семилетний мальчик и 10-летняя девочка. Их госпитализировали. Кроме того, госпитализирован водитель Volkswagen, а его 30-летнюю пассажирку после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе областного ГУ МВД отмечают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.