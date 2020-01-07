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ДТП Происшествия

В Тольятти столкнулись Lada Granta и Lada Kalina, пострадали двое

ТОЛЬЯТТИ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 января, в 19:30, в Тольятти произошло ДТП с участием 19-летнего водителя Lada Granta, ехавшего по ул. Мичурина в направлении ул. Новозаводской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, около дома № 111 по ул. Мичурина автомобилист нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся со встречным Lada Kalina под управлением 50-летнего мужчины, действие водительских прав которого приостановлено после лишения.

В аварии пострадали две пассажирки Lada Kalina: 40-летняя женщина и 17-летняя девушка. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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