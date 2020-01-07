За неделю почти 7 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом в Самарской области

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В Самарской области за неделю с 30 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г. более 6,8 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.