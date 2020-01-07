За неделю почти 7 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом в Самарской области

В Самарской области за неделю с 30 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г. более 6,8 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Показатель на 10 тыс. населения составил 21,3, в том числе среди жителей Самары — 4177 случаев заболевания, показатель на 10 тыс. населения — 35,3.
Сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области находится на неэпидемическом уровне.
Лабораторный мониторинг показывает, что в основном сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы).