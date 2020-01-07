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Здравоохранение Общество

За неделю почти 7 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом в Самарской области

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за неделю с 30 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г. более 6,8 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Показатель на 10 тыс. населения составил 21,3, в том числе среди жителей Самары — 4177 случаев заболевания, показатель на 10 тыс. населения — 35,3.

Сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области находится на неэпидемическом уровне.

Лабораторный мониторинг показывает, что в основном сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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