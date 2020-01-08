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ДТП Происшествия

В Сергиесвке перебегавший дорогу ребенок попал под колеса Hyundai

СЕРГИЕВСК. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 января, в 13:30 в Сергиевске произошло ДТП с участием 38-летней водителя Hyundai Sonata, которая ехала по ул. Северной в направлении ул. Чапаева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 34 женщина сбила 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в не предназначенном для этого месте.

Ребенок получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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