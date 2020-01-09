16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны подробности смертельного ДТП на дороге Красный Яр — Отрадный На дороге Красный Яр — Отрадный один человек погиб и еще двое пострадали в ДТП Водитель Lada Kalina повернул на "красный" и столкнулся с иномаркой в Тольятти В реанимации еще два участника ДТП под Кинелем — женщина и ребенок Два человека погибли в ДТП на трассе Самара — Бугуруслан

ДТП Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП на дороге Красный Яр — Отрадный

Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Причиной ДТП на дороге Красный Яр — Отрадный, в результате которого погибла женщина, стало нарушение ПДД водителем легковушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, авария произошла 8 января в 13:17. По информации правоохранителей, 46-летний водитель автомобиля Renault Logan не выбрал скорость соответствующую конкретным условиям движения транспортного средства, не учел погодные условия (снегопад), в результате чего нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулся с автомобилем ГАЗ 33081 под управлением 40-летнего мужчины.

В результате происшедшего водитель иномарки госпитализирован с травмами живота и груди, а его 12-летняя пассажирка — с травмой головы. Находившаяся в той же машине женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады "скорой".

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2