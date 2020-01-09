Стали известны подробности смертельного ДТП на дороге Красный Яр — Отрадный

Причиной ДТП на дороге Красный Яр — Отрадный, в результате которого погибла женщина, стало нарушение ПДД водителем легковушки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, авария произошла 8 января в 13:17. По информации правоохранителей, 46-летний водитель автомобиля Renault Logan не выбрал скорость соответствующую конкретным условиям движения транспортного средства, не учел погодные условия (снегопад), в результате чего нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и столкнулся с автомобилем ГАЗ 33081 под управлением 40-летнего мужчины.

В результате происшедшего водитель иномарки госпитализирован с травмами живота и груди, а его 12-летняя пассажирка — с травмой головы. Находившаяся в той же машине женщина от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады "скорой".

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.