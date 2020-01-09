В составе ХК "Лада" произошли изменения

В составе ХК "Лада" произошло несколько изменений, сообщает пресс-служба клуба.

Так, по обоюдному согласию сторон команду покинул нападающий Вячеслав Андрющенко. Спорстмен выступал в Тольятти с 2018 г., за два сезона он набрал 51 (25+26) очко в 74 матчах регулярного чемпионата, и сделал две передачи в четырех матчах плей-офф.

"Решение о расставании с Вячеславом Андрющенко далось нам непросто, оно не было сиюминутным и скоропалительным. Результаты и характер последних матчей вынудили нас искать усиление в линию обороны — требовался опытный защитник. Возрастные лимиты регламента ВХЛ накладывают свой отпечаток, чтобы подписать контракт защитником старше 29 лет, нам нужно было расстаться с кем-то из нападающих. Выбор пал на Андрющенко. Мы благодарим Славу за работу и желаем ему успехов в новом клубе!", — прокомментировал кадровое решение наставник "Лады" Александр Титов.

Кроме того, расположение клуба покинул защитник Никита Кротиков, с которым у "Лады" заключен договор о сотрудничестве. Он командирован в саратовский "Кристалл".

Пополнили клуб защитник Александр Будкин и нападающий Андрей Сигарев.

В сезоне 2018/19 Будкин выступал за ХК "Сочи", за который отметился одной голевой передачей в 31 матче регулярного чемпионата, а также одной передачей в шести матчах плей-офф. Хоккеист будет играть за тольяттинцев до конца сезона под 76 номером.

А вот Андрей Сигарев уже выступал за "Ладу", в сезоне 2018/19 он сыграл за тольяттинский клуб в 13 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 6 (3+3) очков, а также в четырех играх плей-офф, где отметился четырьмя (2+2) очками. В сезоне 2019/20 спортсмен выступал за "Югру", в составе которой набрал 15 (5+10) очков в 32 матчах.

В "Ладе" хоккеист будет играть под 67 номером.