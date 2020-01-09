Госпитализирован подросток, ехавший на тюбинге за машиной

В среду, 8 января, в Нефтегорском районе около 1:00 на ул. Ленина с. Зуевка в ДТП пострадал подросток, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, не имеющий водительских прав, тащил за собой на буксировочной веревке тюбинг, на котором находился 17-летний подросток.

Напротив дома № 62 по ул. Ленина тюбинг с съехал на правую обочину и юноша ударился об опору газовой трубы. После ДТП пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.