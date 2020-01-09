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Общество

Самарцы высказались против расширения ул. Дачной и строительства развязки

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Ленинского района Самары высказались против расширения ул. Дачной до четырех полос и строительства кольцевой развязки на пересечении ул. Мичурина и Московского шоссе. Заключение публичных слушаний опубликовано на сайте мэрии города.

Напомним, согласно проекту реконструкции ул. Дачной, первый этап работ предполагает обновление участка от ул. Пензенской до Московского шоссе, с созданием кольцевой развязки на пересечении ул. Мичурина и Московского шоссе. А во вторую очередь проекта входит реконструкция от ул. Пензенской до ул. Горской.

Публичные слушания состоялись 19 декабря 2019 года. Проект планировки и межевания территории под реконструкцию подвергся критике местных жителей. В частности, люди указывают, что при реализации проекта дорога подойдет практически вплотную к домам. "В соответствии с предложенным проектом реконструкции ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, расстояние между жилыми домами № 5, 7, 9, 11 по ул. Дачной и проезжей частью не соответствует нормативам и в данном невозможно размещение зеленой зоны и тротуара", — высказались жители. Такая же ситуация в случае реализации проекта ждет и жильцов дома № 17 по ул. Мичурина.

Самарцы просят оставить ул. Дачную в прежних границах, восстановив дорожную одежду, а запланированную под уширение дороги территорию — озеленить и благоустроить. На пересечении улиц Дачной и Пензенской, по мнению местных жителей, можно было бы разбить сквер.

Администрация Ленинского района признала слушания состоявшимися и направит в адрес главы Самары рекомендации принять к учету мнения жителей при планировке территории под реконструкцию дороги.

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