В Самаре в ДТП пострадала пассажирка внедорожника

В среду, 8 января, в Самаре в 1:40 в 10-м квартале поселка Мехзавод в ДТП пострадала пассажирка внедорожника, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 13 в 10-м квартале 35-летний водитель автомобиля Lada Vesta на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2, под управлением 41-летнего водителя, приближавшийся по главной дороге — по дублеру Московского шоссе. После удара японский автомобиль врезался в световую опору.

В результате ДТП телесные повреждения получила 35-летняя пассажирка внедорожника. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.