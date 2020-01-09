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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП пострадала пассажирка внедорожника

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 января, в Самаре в 1:40 в 10-м квартале поселка Мехзавод в ДТП пострадала пассажирка внедорожника, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 13 в 10-м квартале 35-летний водитель автомобиля Lada Vesta на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2, под управлением 41-летнего водителя, приближавшийся по главной дороге — по дублеру Московского шоссе. После удара японский автомобиль врезался в световую опору.

В результате ДТП телесные повреждения получила 35-летняя пассажирка внедорожника. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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