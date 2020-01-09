В Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Тольятти и погиб его пассажир

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В Кабардино-Балкарии следователи ведут проверку по факту жесткой посадки параплана 4 января в с. Эльтюбю Чегемского района. Аппаратом управлял 29-летний тольяттинец, летевший с 19-летним пассажиром — жителем Ставропольского края. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.