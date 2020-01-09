В Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Тольятти и погиб его пассажир

В Кабардино-Балкарии следователи ведут проверку по факту жесткой посадки параплана 4 января в с. Эльтюбю Чегемского района. Аппаратом управлял 29-летний тольяттинец, летевший с 19-летним пассажиром — жителем Ставропольского края. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В результате происшествия пассажир погиб. Пилот получил травмы и сейчас находится на стационарном лечении.
"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в следственном ведомстве. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение".