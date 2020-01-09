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Кино Культура

Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" представляет пять ярких новинок мирового кинематографа, которые можно посмотреть только в российском онлайн-кинотеатре Wink. Разнообразие жанров порадует даже самых притязательных киноманов: зрелищный боевик "Последний бросок", лирическая драма "Матиас и Максим" и легкие комедии для хорошего настроения — "Выпьем за любовь", "Корпоративные животные" и "Нянька на рождество". Бонусом к киноновинкам Wink на неделю раньше официальной премьеры покажет первые эпизоды нового сериала "Пианино".

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Гарантированно настроение поднимет немецкая комедия "Выпьем за любовь" о семейном ужине, на котором один из главных героев сообщает шокирующую новость: он планирует назвать своего новорожденного сына Адольф. После этого обычный разговор за ужином превращается в настоящий скандал и словесную перепалку.

Еще одна немецкая премьера в России — комедия "Нянька на Рождество". Это интересное и смешное приключение мелкого воришки Дениса, который случайно оказался сиделкой у богатого бизнесмена, прикованного к инвалидному креслу. Денис решает подыграть и не рассказывает, кто он на самом деле — тут и начинается увлекательная игра между воришкой и бизнесменом.

Голливудская комедия "Корпоративные животные" с Деми Мур в главной роли повествует о сотрудниках крупной компании, попавших в опасную ситуацию прямо на корпоративе. Теперь пришло время узнать истинное лицо друг друга и научиться настоящей командной работе.

Для любителей зрелищ в онлайн-кинотеатре Wink доступен новый американский боевик "Последний бросок" с участием российских звезд Гоши Куценко и Равшаны Курковой. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в Албании. По сюжету, в небольшом албанском городе бандиты производят и распространяют наркотики по всей Европе, в преступной схеме замешаны полиция, чиновники и бизнес. Ситуация вышла из-под контроля, и элитный отряд полицейских решает прекратить этот беспредел.

Драма со смыслом "Матиас и Максим" — это работа именитого канадского режиссера Ксавье Долана, в которой он обращается к остросоциальным темам взросления, сложных отношений с родителями, собственного восприятия и суровой реальности окружающего мира. Матиас и Максим — близкие друзья с детства, они устраивают вечеринки, беспечно проводят время, пока внезапно не оказываются в главных ролях одной короткометражки, которая кардинально меняет их жизни.

Кроме ярких киноновинок, зрителей ждет еще один сюрприз от Wink. В России впервые покажут новый сериал "Пианино", который уже завоевал любовь зрителей из других стран и имеет высокий рейтинг. Официальная премьера состоится 15 января на телеканале Fox. Но раньше всех сериал можно посмотреть только в Wink — "Пианино" доступно уже с 8 января.

Главный герой сериала Лаки узнает, что его мама смертельно больна и отправляется в длительную поездку из одного конца Австралии в другой, чтобы с ней попрощаться. С собой в дорогу он берет только пианино. По пути он встречает незнакомку Мег, путешествие с которой превращается в невероятное приключение.

Новинки кинематографа уже сейчас доступны в Wink в подписках: "Для праздников", "Для ценителей", "Для любителей" и "Для киноманов". Смотрите первыми только в Wink!

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