ХК "Лада" разгромил ЦСК ВВС - 7:1

Очередным соперником "Лады" был самарский ЦСК ВВС — команда, которую тольяттинцы трижды обыграли по ходу нынешнего сезона.

Уже в дебюте игры тольяттинцы стараниями Артема Артемова и Игоря Угольникова повели со счетом 2:0.

В середине матча Угольников оформил дубль: форвард тольяттинцев меньшинстве убежал к воротам бывших одноклубников (Игорь перешел в "Ладу" в межсезонье) — 0:3.

Вскоре Сергей Скворцов вернул матчу интригу, отправив шайбу в ворота Сергея Коробова (1:3).

Но в самом начале третьего периода Филипп Толузаков увеличил отрыв (1:4).

На 49-й минуте Евгений Грошев (также поиграл за обе команды) довел счет до 1:5. Тольяттинцы во второй раз отличились в меньшинстве.

Прошло полторы минуты, и Андрей Сигарев отметил свое возвращение в "Ладу" заброшенной шайбой (1:6).

На 56-й минуте еще один экс-летчик Тимур Булатов забросил седьмую шайбу в ворота самарцев, установив окончательный сет — 7:1 победа "Лады".

9 января. ЦСК ВВС (Самара) — "Лада" — 1:7 (0:2, 1:1, 0:4)