В Самаре в ДТП с участием двух отечественных легковушек пострадали два человека

В четверг, 9 января, в 22:45 в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 23-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora черного цвета, двигаясь по ул. Вольской, на регулируемом перекрестке при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora серебристого цвета. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобилей, они были отпущены домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.