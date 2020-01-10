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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП с участием двух отечественных легковушек пострадали два человека

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 января, в 22:45 в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 23-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora черного цвета, двигаясь по ул. Вольской, на регулируемом перекрестке при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora серебристого цвета. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобилей, они были отпущены домой.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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