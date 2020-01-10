Следователи выясняют обстоятельства гибели девочки-подростка в Сызрани

Следственным отделом по городу Сызрань СК РФ устанавливаются обстоятельства гибели 14-летней девочки в декабре 2019 г., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Что именно произошло, правоохранители не уточняют, но, как сообщают местные СМИ, девочка скончалась в больнице, где проходила лечение, предположительно, несколько дней. А событие, предшествующие госпитализации, произошло с пострадавшей у одного из домов по проспекту 50 лет Октября. По одной из версий, она могла получить телесные повреждения при падении с высоты.