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Следователи выясняют обстоятельства гибели девочки-подростка в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по городу Сызрань СК РФ устанавливаются обстоятельства гибели 14-летней девочки в декабре 2019 г., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Что именно произошло, правоохранители не уточняют, но, как сообщают местные СМИ, девочка скончалась в больнице, где проходила лечение, предположительно, несколько дней. А событие, предшествующие госпитализации, произошло с пострадавшей у одного из домов по проспекту 50 лет Октября. По одной из версий, она могла получить телесные повреждения при падении с высоты.

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