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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Самаре

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 января, в 5:55 сотрудникам экстренных служб поступило сообщение об отравлении угарным газом в доме № 24 по ул. Гвардейской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пострадали пять человек: 31-летний мужчина, две женщины 52 и 25 лет, а также два мальчика, одному из которых год, а второму — несколько месяцев.

Взрослых пострадавших госпитализировали в больницу им. Середавина, а детей — в Самарскую детскую клиническую больницу № 1. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, угрозы их жизням нет.

Предварительной причиной происшествия в областном ГУ МЧС называют неисправность газового оборудования — дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.

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