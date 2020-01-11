Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Самаре

В субботу, 11 января, в 5:55 сотрудникам экстренных служб поступило сообщение об отравлении угарным газом в доме № 24 по ул. Гвардейской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пострадали пять человек: 31-летний мужчина, две женщины 52 и 25 лет, а также два мальчика, одному из которых год, а второму — несколько месяцев.

Взрослых пострадавших госпитализировали в больницу им. Середавина, а детей — в Самарскую детскую клиническую больницу № 1. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, угрозы их жизням нет.

Предварительной причиной происшествия в областном ГУ МЧС называют неисправность газового оборудования — дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.