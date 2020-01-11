При тушении пожара в Плотничном переулке нашли баллоны с газом

Из-за пожара в Плотничном переулке в Самаре из соседних домов эвакуировали 23 человека, в том числе семь детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, утром 11 января загорелся частный дом и надворные постройки в Плотничном переулке, 7. Огонь охватил 250 кв. м. Пострадавших нет.

Кроме того, по данным МЧС, на месте пожара обнаружили бесхозные предметы, представляющие опасность, а именно 11 баллонов, два из которых кислородных и девять — пропановых. Сейчас на месте происшествия работают еще и правоохранители.

По данным на 11:56, эвакуированные жители соседних зданий вернулись в свои дома.