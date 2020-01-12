Две пассажирки такси пострадали в ДТП в Сызрани

В субботу, 11 января, в Сызрани в ДТП попал автомобиль такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, в 18:30 30-летняя женщина ехала на Lada Kalina по ул. Свердлова в направлении ул. Московской. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с такси Lada Granta под управлением 43-летнего мужчины. После удара такси врезалось в бетонное ограждение, а Lada Kalina — в дерево.

В результате аварии травмы получили две пассажирки такси 68 и 69 лет. Им потребовалась медицинская помощь. В итоге одну из пострадавших отпустили домой, а вторую — госпитализировали.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.