Водитель "десятки" устроил ДТП в Сызрани и скрылся

В Сызрани полицейские разыскивают водителя ВАЗ-2110, устроившего ДТП и скрывшегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:00 11 января неизвестный автомобилист на "десятке" ехал по ул. Нефтяной. В районе дома № 2а он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Renault Sandero под управлением 40-летнего мужчины. После удара Renault врезался в железобетонную световую опору и дерево.

Водитель ВАЗ-2110 не оказал помощь пострадавшим и скрылся с места аварии. Пострадавший водитель и 46-летняя пассажирка Renault госпитализированы.

Всех, кто располагает информацией о ДТП или месте нахождения скрывшегося водителя, полиция просит обращаться в ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское" по телефонам (8464) 33-38-66, 8-987-937-65-57, а также в любом регионе России по телефону 020 (102) или в ближайший отдел полиции.