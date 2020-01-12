В Жигулевске водителя Audi поймали пьяным за рулем

В Жигулевске полицейские остановили нетрезвого автомобилиста, которого уже дважды лишали водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем в микрорайоне Г-1 сотрудники ППС заметили Audi 80, водитель которого нарушал ПДД. Правоохранители через громкоговоритель попросили автомобилиста остановиться.

Полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и вызвали на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был нетрезв.

При проверке личности обнаружилось, что 31-летнего мужчину в 2012 г. уже лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Мужчина не сдал водительское удостоверение, и срок лишения права управления транспортными средствами прервался. А в 2016 г. автомобилиста привлекли к уголовной ответственности за повторное нарушение. Тогда же его опять лишили водительских прав, но уже на три года.

Теперь Audi поместили на спецстоянку. В отношении подозреваемого опять возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").