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Происшествия

В Жигулевске водителя Audi поймали пьяным за рулем

ЖИГУЛЕВСК. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске полицейские остановили нетрезвого автомобилиста, которого уже дважды лишали водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем в микрорайоне Г-1 сотрудники ППС заметили Audi 80, водитель которого нарушал ПДД. Правоохранители через громкоговоритель попросили автомобилиста остановиться.

Полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и вызвали на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был нетрезв.

При проверке личности обнаружилось, что 31-летнего мужчину в 2012 г. уже лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Мужчина не сдал водительское удостоверение, и срок лишения права управления транспортными средствами прервался. А в 2016 г. автомобилиста привлекли к уголовной ответственности за повторное нарушение. Тогда же его опять лишили водительских прав, но уже на три года.

Теперь Audi поместили на спецстоянку. В отношении подозреваемого опять возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").

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