В Тольятти отпраздновали День Самарской губернии

В Тольятти 12 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Самарской губернии.

Регион был образован 1 января (13 января по новому стилю) 1851 года в соответствии с Указом императора Николая I. Сегодня экономика губернии в десятке самых крупных в стране. Самарская область — опорный регион России, автомобильная, космическая столица страны, с крупными промышленными и нефтехимическими центрами, уникальной природой, богатейшей историей и культурой, многовековыми традициями дружбы разных народов и религий.

"День рождения губернии — это наш общий праздник, праздник каждого. За прошедшие годы регион из сугубо аграрного превратился в один из ведущих промышленных, туристических центров России с мощными кластерами: аэрокосмическим, нефтехимическим, автомобилестроительным. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус в очень непростые, смутные зачастую, тревожные, суровые годы нашей страны, и всегда оставалась опорным регионом страны", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поздравляя земляков с праздником.

В последние годы регион получил мощный импульс развития. По поручению президента России Владимира Путина на территории Самарской области успешно реализуются нацпроекты, федеральные и региональные программы. Высокое качество работы над поставленными задачами и эффективность регионального управления получили оценку высшего руководства страны: согласно недавнему постановлению Правительства РФ, по итогам этой работы Самарская область заняла лидирующее место в рейтинге всех субъектов РФ и первое место в ПФО. В связи с этим регион дополнительно получил грант 1,5 млрд руб. из федеральной казны.

Кроме того, по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова разработана Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года, которая позволит региону развиваться опережающими темпами во всех сферах. В ее создании активное участие приняли жители и органы власти всех муниципалитетов губернии. Летом и осенью 2018 г. по всей области проходили стратегические сессии, активно работал сбор предложений граждан через интернет. В итоге были выработаны более 900 тыс. предложений.

Глава региона напомнил, что сегодня перед Самарской области президент страны поставил важные задачи. "Инициированные главой государства национальные проекты требуют объединения усилий всех жителей региона, органов исполнительной власти, трудовых коллективов, депутатов. Очень важно, чтобы в реализацию национальных проектов был вовлечен каждый житель Самарской области, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Убежден, что вместе мы добьемся всех поставленных целей. Первый год реализации нацпроектов уже наглядно доказал, что любые задачи нам по плечу".

Также глава региона отметил, что не случайно 169-летие губернии празднуют в Тольятти. 2020 год с точки зрения бюджетных приоритетов губернатор объявил годом Тольятти. В этом году город будет отмечать 50-летие выпуска первого автомобиля на заводе "АВТОВАЗ". Кроме того, в 2020 г. регион достойно встретит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Знаю, что много хороших, правильных инициатив поступает и от тольяттинцев. Задача власти — и прежде всего, мэрии Тольятти, помочь достойно воплотить эти замыслы в жизнь, на радость людям и во благо будущих поколений, объединяя людей своими решениями", — отметил Дмитрий Азаров.

"Сегодня Тольятти — город-лидер, локомотив роста экономики Самарской области. Именно здесь благодаря вниманию президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства РФ созданы уникальные возможности, эффект дает особая экономическая зона, ТОСЭР, технопарк "Жигулевская долина", индустриальные парки. Мы радуемся развитию АвтоВАЗа, промышленных предприятий. Основа этого развития создана нашими ветеранами, десятилетиями ковавшими индустриальную мощь Самарской области", — подчеркнул глава региона.

С Днем рождения губернии земляков также знаменитый тольяттинец — российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Спортсмен поблагодарил город, который его вырастил и позволил воплотить в жизнь детские мечты. Алексей также высказал благодарность губернатору, который уделяет много внимания Тольятти и развитию в городе спорта.

"Я всегда рад возвращаться домой. Здесь меня воспитали и здесь я добился главных результатов в своей спортивной жизни, — сказал он. — Надеюсь что те планы и задачи, которые мы поставили перед собой, будут выполнены".

В этот день вручили награды заслуженным работникам Самарской области. Так, за многолетний труд отметили электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО "РКЦ "Прогресс" Анатолия Архипова. Ему поручают самые технически сложные производственные задачи. Большой опыт работы, высокий профессионализм позволили ему заслужить большой авторитет и уважение в коллективе. "Я проработал на заводе 40 лет. Хочу сказать, что у нас очень сплоченный, крепкий коллектив. Такими работниками, как у нас, славится Самарская земля", — отметил Анатолий Архипов.