На трассе в Безенчукском районе под колесами автомобиля погиб пешеход

В воскресенье, 12 января, в 7:40, в Безенчукском районе произошло ДТП с участием 57-летнего водителя ВАЗ-210740, ехавшего со стороны ст. Звезда в направлении трассы Самара — Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, между 2 и 3 км дороги он сбил 35-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пешеход скончался на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.