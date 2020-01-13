В Самаре разыскивают пропавшую женщину

В Самаре разыскивают пропавшую 53-летнюю Елену Васину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

11 января женщина ушла из дома № 158 на ул. Партизанской и не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 50-55 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, темно-каштановые волосы средней длины, карие глаза, была одета в синюю шапку, темно-серый пуховик с меховым воротником, черные брюки и темные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть УМВД России по Самаре), 8 (846) 373-73-51 (дежурная часть ОП № 9 УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного).