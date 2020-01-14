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Хоккей Спорт

"Лада" с разгромным счетом уступила "Дизелю" - 1:8

ПЕНЗА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выездном матче в понедельник, 13 января, против "Дизеля" в составе "Лады" дебютировал защитник Александр Будкин, пришедший в команду неделю назад. Кроме того, вернулся в состав Денис Шураков, пропустивший большую часть матчей. Шураков занял место Александра Тимирева, получившего повреждение в предыдущем домашнем матче против пензенцев.

Под занавес первого периода Александр Мокшанцев, несколько лет назад игравший за "Ладу", открыл счет, реализовав большинство (1:0).

В дебюте второго периода тольяттинцы отыгрались после точного броска Александра Денежкина (1:1).

Вскоре Алексей Князев вывел вперед "Дизель" (хозяева вновь реализовали численное преимущество).

До второго перерыва Давид Думбадзе и Данила Попов забросили две шайбы в ворота "Лады" — 4:1.

В третьем периоде хозяева довели счет до крупного — 8:1. Дубль оформил Максим Колмыков.

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