"Лада" с разгромным счетом уступила "Дизелю" - 1:8

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В выездном матче в понедельник, 13 января, против "Дизеля" в составе "Лады" дебютировал защитник Александр Будкин, пришедший в команду неделю назад. Кроме того, вернулся в состав Денис Шураков, пропустивший большую часть матчей. Шураков занял место Александра Тимирева, получившего повреждение в предыдущем домашнем матче против пензенцев.