"Лада" с разгромным счетом уступила "Дизелю" - 1:8

В выездном матче в понедельник, 13 января, против "Дизеля" в составе "Лады" дебютировал защитник Александр Будкин, пришедший в команду неделю назад. Кроме того, вернулся в состав Денис Шураков, пропустивший большую часть матчей. Шураков занял место Александра Тимирева, получившего повреждение в предыдущем домашнем матче против пензенцев.
Под занавес первого периода Александр Мокшанцев, несколько лет назад игравший за "Ладу", открыл счет, реализовав большинство (1:0).
В дебюте второго периода тольяттинцы отыгрались после точного броска Александра Денежкина (1:1).
Вскоре Алексей Князев вывел вперед "Дизель" (хозяева вновь реализовали численное преимущество).
До второго перерыва Давид Думбадзе и Данила Попов забросили две шайбы в ворота "Лады" — 4:1.
В третьем периоде хозяева довели счет до крупного — 8:1. Дубль оформил Максим Колмыков.