Самарской скорой помощи ищут частного оператора

В Самаре ищут подрядчика, который займется оказанием аутсорсинговых услуг для "Самарской городской станции скорой медицинской помощи". Соответствующие документы опубликованы на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, у подрядчика должен быть 61 новый автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса В. Их распределят по адресам базирования: ул. Больничная, 2, ул. Елизарова, 62 "а", ул. Гагарина, 73, ул. Калинина, 33, ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17), ул. Фрунзе, 112, ул. Грозненская, 4, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17.

Количество машиночасов, которые отработают данные автомобили, будет с каждым кодом увеличиваться — от 358,6 тыс. в 2020 г. до 534,3 тыс. часов в 2021–2022 годах. С 1 января по 30 апреля 2023 г. машины отработают 175,6 тыс. часов.

Кроме того, исполнитель должен за свой предоставить специально обученных водителей для данных автомобилей, проводить их предсменный, послесменный, ежегодный и периодический медицинский осмотр, своевременно заправлять машины топливом и следить за техническим состоянием, иметь на каждые 11 автомобилей один резервный и предоставлять его заказчику в течение двух часов по заявке в случае массовых, чрезвычайных и иных ситуаций. В случае ДТП или технической неисправности исполнитель в течение двух минут обязан предоставить заказчику другой автомобиль из свободных от вызова машин для доставки следующей бригады скорой помощи, а затем, в течение часа — резервный автомобиль с водителем.

Также подрядчик будет сам платить членам экипажей зарплату, страховать автомобили и оплачивать налоги и таможенные пошлины, производить ремонт машин по необходимости. Работать экипажи будут в две смены — с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.

Начальная (максимальная) цена контракта 937,9 млн рублей. Оказывать услуги подрядчик будет с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2023 года.