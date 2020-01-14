Ночью в ресторане-караоке "Фа-Соль" в Самаре горел котел и продукты питания

Во вторник, 14 января, в 4:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании котла отопления и продуктов питания в подвале ресторана-караоке "Фа-Соль" на ул. Ново-Садовой, 241, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выехали восемь пожарных на двух автомашинах. По данным чрезвычайной службы, пожар, площадь которого составила два кв. м, был ликвидирован до прибытия огнеборцев.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.