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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП на ул. 22 Партсъезда пострадал пассажир иномарки

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 января, В Самаре в 22:00 на ул. 22 Партсъезда в ДТП пострадал пассажир иномарки, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, при повороте налево в районе дома № 221 по ул. 22 Партсъезда по зеленому сигналу светофора 41-летний водитель автомобиля Chevrolet NIVA с госномером Ханты-Мансийского округа не уступил дорогу встречному автомобилю Renault Logan с московским госномером, которым управлял 30-летний водитель и столкнулся с ним.

В результате ДТП телесные повреждения получил 38-летний пассажир автомашины Renault Logan. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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