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ДТП Происшествия

Под Самарой столкнулись три машины, пострадала девушка

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 января, в 18:00, произошло ДТП с участием 46-летнего водителя Lada Granta, ехавшего по самарской обводной дороге со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полиции, между 5 и 6 км трассы машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan под управлением 40-летнего самарца и ВАЗ-2112, которым управлял 22-летний житель Чапаевска.

В аварии пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗ-2112 из Чапаевска. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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