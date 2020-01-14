Под Самарой столкнулись три машины, пострадала девушка

В понедельник, 13 января, в 18:00, произошло ДТП с участием 46-летнего водителя Lada Granta, ехавшего по самарской обводной дороге со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полиции, между 5 и 6 км трассы машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan под управлением 40-летнего самарца и ВАЗ-2112, которым управлял 22-летний житель Чапаевска.

В аварии пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗ-2112 из Чапаевска. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.