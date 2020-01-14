В 2020 году цены на золото будут оставаться весьма волатильными и чувствительными к информационному фону

Новый, 2020 год, начался с масштабных геополитического события: столкновения США и Ирана, которое оказало значительное влияние на мировой финансовый рынок. Что в свете этого будет с курсом золота, рубля и доллара в ближайшее время, куда вкладывать деньги? Об этом рассказал старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Геополитические события, связанные с опасностью возникновения межнациональных вооруженных традиционно сильно влияют на финансовый рынок, и провоцируют уход в наиболее защищенные активы: золото, малорискованные бумаги, в число которых входят облигации казначейства США, а также в сырьевые активы, предложение которых оказывается под угрозой в случае эскалации конкретного конфликта", — отметил эксперт.

"Сезонное ослабление спроса на валюту в начале года в России традиционно выступает фактором поддержки рубля в первом полугодии. По этой причине в отсутствие каких-либо внешних шоков, к числу которых можно отнести и неподписание первой фазы договора между США и Китаем, курс рубля должен оставаться внутри достигнутого коридора 61-64 руб./долл. Существенное укрепление рубля возможно в случае дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в России и в крупнейших экономиках. В то же время регуляторы США и в ЕС на последних заседаниях в декабре заявили о том, что не намерены смягчать политику в ближайшее время. Цены на золото также будут оставаться весьма волатильными и чувствительными к информационному фону. Учитывая тот факт, что фондовые рынки на развивающихся и развитых рынках находятся на максимумах, вероятность их коррекции в течение года будет расти. При инвестициях на рынках акций нужно будет большее внимание обращать на индивидуальные перспективы роста акций эмитента, нежели рассчитывать на общерыночные движения, особенно при горизонте инвестиций более года", — подвел итог аналитик.