Жители региона могут помочь улучшить работу поликлиник

Продолжает работу специальный портал "Добромед", куда жители Самарской области могут направить свои предложения, идеи и рекомендации по улучшению работы поликлиник или поддержать те, что уже опубликованы.
Портал dobromed63.ru был запущен министерством здравоохранения Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова. В связи с пожеланиями активных жителей региона была упрощена работа портала — отменена обязательная регистрация. Чтобы оставить предложения, достаточно зайти на сайт, написать их и отправить.
Речь идет о том, чтобы сделать поликлиники удобными, комфортными, доступными для всех пациентов.
Опубликовать свои инициативы можно по следующим предложенным темам:
• повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиниках,
• упрощение записи на прием,
• улучшение работы участкового врача,
• улучшение работы узких специалистов,
• уменьшение необходимости посещения поликлиник,
• уменьшение очередей,
• повышение комфортности, удобства поликлиник,
• улучшение транспортной доступности поликлиник,
• другие предложения по повышению качества работы поликлиник.
Пользователи системы могут голосовать за понравившиеся им предложения. Наиболее популярные станут предметом рассмотрения и разработки соответствующих проектов регионального минздрава и других задействованных ведомств.
Напомним, портал создан для интересных идей и новых эффективных предложений по переустройству работы поликлиник, а отзывы, вопросы по организации медицинской помощи или проблемной ситуации жители губернии всегда могут направить на официальный сайт минздрава, обратиться на горячую линию по телефону (846) 225-70-82 или к администрации учреждений.
В настоящее время в приемных отделениях, регистратуре каждого учреждения здравоохранения Самарской области и на их официальных сайтах размещены баннеры с контактными данными руководителя организации — номером рабочего сотового телефона, по которому граждане могут обратиться с замечаниями и предложениями по улучшению работы.