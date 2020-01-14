Жители региона могут помочь улучшить работу поликлиник

Продолжает работу специальный портал "Добромед", куда жители Самарской области могут направить свои предложения, идеи и рекомендации по улучшению работы поликлиник или поддержать те, что уже опубликованы.

Портал dobromed63.ru был запущен министерством здравоохранения Самарской области по поручению главы региона Дмитрия Азарова. В связи с пожеланиями активных жителей региона была упрощена работа портала — отменена обязательная регистрация. Чтобы оставить предложения, достаточно зайти на сайт, написать их и отправить.

Речь идет о том, чтобы сделать поликлиники удобными, комфортными, доступными для всех пациентов.

Опубликовать свои инициативы можно по следующим предложенным темам:

• повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиниках,

• упрощение записи на прием,

• улучшение работы участкового врача,

• улучшение работы узких специалистов,

• уменьшение необходимости посещения поликлиник,

• уменьшение очередей,

• повышение комфортности, удобства поликлиник,

• улучшение транспортной доступности поликлиник,

• другие предложения по повышению качества работы поликлиник.

Пользователи системы могут голосовать за понравившиеся им предложения. Наиболее популярные станут предметом рассмотрения и разработки соответствующих проектов регионального минздрава и других задействованных ведомств.

Напомним, портал создан для интересных идей и новых эффективных предложений по переустройству работы поликлиник, а отзывы, вопросы по организации медицинской помощи или проблемной ситуации жители губернии всегда могут направить на официальный сайт минздрава, обратиться на горячую линию по телефону (846) 225-70-82 или к администрации учреждений.

В настоящее время в приемных отделениях, регистратуре каждого учреждения здравоохранения Самарской области и на их официальных сайтах размещены баннеры с контактными данными руководителя организации — номером рабочего сотового телефона, по которому граждане могут обратиться с замечаниями и предложениями по улучшению работы.