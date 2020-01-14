Новогодние траты клиентов ВТБ в Самаре превысили 600 млн рублей

ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат своих клиентов. Жители Самарской области увеличили расходы, по сравнению с прошлым годом, на 16%, потратив около 600 млн рублей. В общей сложности по России объем операций держателей карт банка вырос на четверть — до 59,2 млрд рублей.

Самарцы в новогодние праздники тратили не только больше, но и чаще: в среднем число совершенных операций увеличились на 27%. Сумма трат на одного клиента составила порядка 8 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель не увеличился, а по сравнению с 2017 годом вырос на четверть.

Тенденция к увеличению расходов отмечена в целом по Приволжскому федеральному округу. Всего клиенты ВТБ в Поволжье в ходе нынешних праздников потратили 6,5 млрд рублей, совершив более 9 тысяч транзакций. По сравнению с прошлым годом объем операций вырос почти на 20%, а их число — на 25%. Средний чек на одного клиента увеличился на 3%, составив 7,4 тысячи рублей.

"Благодаря росту уровня платежеспособности населения затраты россиян на новогодние праздники увеличиваются уже несколько лет подряд, — комментирует Дмитрий Лепетиков, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ. — Помимо желания порадовать родных, близких и друзей во время любимого праздника такая динамика обусловлена и активным распространением сервисов безналичной оплаты. Все больше точек продаж используют сегодня эти сервисы, что особенно удобно в ходе праздничных путешествий".