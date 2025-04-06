"Акрон" уступил "Краснодару" на выезде — 0:1

В субботу, 5 апреля, в Краснодаре в 23 туре Чемпионата России "Акрон" проиграл "быкам" — 0:1.
Хозяева доминировали в первом тайме и даже забили, но гол Джона Кордобы отменили из-за положения вне игры. В начале второго тайма подопечные Мурада Мусаева все-таки открыли счет в матче, после подачи с углового без опеки, Кайо выпрыгивает и забивает головой с рикошетом от штанги.
Футболисты "Акрона" имели хороший шанс уже в добавленное время, но грамотно распорядиться им не смогли, поражение — 0:1.
Следующий матч тольяттинцы проведут 13 апреля в Самаре против воронежского "Факела".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.