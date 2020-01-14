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Пожары Происшествия

Двое взрослых и ребенок пострадали в пожаре на ул. Советской Армии

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 января, около 15:10, начался пожар в квартире на ул. Советской Армии, 168 в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожару, площадь которого составила 10 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 27 человек, которые использовали семь машин. Пожар ликвидировали в 16:03.

Из здания эвакуировали 14 человек.

По данным чрезвычайной службы, пострадали три человека: 66-летняя женщина, трехлетняя девочка и 32-летний мужчина.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.

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