Лучшие журналисты губернии получили профессиональные награды

Во вторник, 14 января, в регионе подвели итоги VIII журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также объявили лауреатов "Золотого пера губернии". В этом году церемония награждения, уже по традиции, состоялась в отеле "Ренессанс" в рамках празднования Дня российской печати.

Конкурс-2019 проходил в формате индивидуального соревнования журналистов и был посвящен реализации национальных проектов. Так, в этом году конкурсные работы оценивались в 12 тематических номинациях, отражающих освещение реализации основанных на майском указе главы государства о национальных проектах как приоритетных направлений развития страны.

В творческом соревновании участвовало более 160 журналистов и блогеров, в числе участников - представители 57 средств массовой информации, в том числе 60 участников из 30 муниципальных СМИ.

Самой популярной по числу поданных заявок стала номинация "Реализация национального проекта "Демография". С нее и стартовало награждение победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области.

Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех присутствующих в зале с профессиональным праздником - Днем российской печати, а также с Днем Самарской губернии, который область отметила накануне.

"У нас есть намерение на будущий год, когда мы будем отмечать 170 лет со дня образования губернии, провести этот праздник особенно", - сказал Дмитрий Азаров. Глава региона пригласил журналистский цех присоединиться к юбилею образования Самарской губернии, - не только в публикациях и сюжетах, но и на мероприятиях, которые пройдут по всей территории Самарской области.

Подводя итоги работы за 2019 год, глава региона отметил, что "по жесткому рабочему ритму, по накалу год был интересным и напряженным. Нам действительно многого удалось своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона отмечал и президент страны Владимир Владимирович Путин, - напомнил участникам церемонии губернатор. - Вклад в этот успех внес каждый житель Самарской области - тот, кто трудится, растит детей, заботится о ветеранах, тот, кто своим талантом, своим душевным теплом созидает, делает мир лучше. Очень надеюсь, что набранный темп мы сохраним и увеличим. И это позволит Самарской области возвращать лидерские позиции".

Глава региона особо подчеркнул, что возможности опережающего развития у региона появились в том числе благодаря нацпроектам, инициированным президентом страны, а успехов в реализации нацпроектов можно достичь только благодаря вовлечению максимального количества граждан, проведению грамотной информационной работы, которая покажет людям, что конкретно им могут дать нацпроекты.

В каждой номинации награды удостоились победители в пяти разделах: "Печатные издания", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Муниципальные средства массовой информации" (полный список победителей см. далее).

В ходе торжественной церемонии губернатор также наградил выдающихся деятелей СМИ региона почетным званием "Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области". Высокой награды удостоились Татьяна Мельникова, более 15 лет возглавляющая "Социальную газету", директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев и ее главный редактор Татьяна Прокопавичене.

Особое значение в журналистской среде региона имеет награда от областного Союза журналистов "Золотое перо губернии". Так, премию профессионального сообщества в номинации "Печатные средства массовой информации" за глубину и яркость в освещении темы "Власть и СМИ" получил директор "Редакции "Российской газеты" в г. Самаре Владимир Бабенков.

Еще одним лауреатом в той же номинации стала директор журнала "Первый" Алевтина Лукьянова, удостоившись награды за профессиональный подход в освещении реализации национальных проектов. В номинации "Электронные средства массовой информации" за профессиональный подход в освещении тем призом наградили шеф-редактора программы "Вести Самара" ГТРК "Самара" Данила Рыбалко.

Специальный приз губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получил блогер Алексей Белоусов - автор роликов в технике "гиперлапс" об уникальной красоте Самарской области.

Кроме того, пять человек были награждены премиями Союза журналистов России. Вручая награды, секретарь Союза журналистов России, заслуженный работник культуры, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова в номинации "Дебют" отметила ведущую программ службы радиовещания ГТРК "Самара" Александру Шувалову.

Премию имени Валерия Иванова "С открытым забралом" получила редактор Центра внеучебной деятельности Поволжского государственного университета сервиса Анна Соколова за настойчивость в организации и профессиональный подход в освещении благотворительных акций.

В номинации "Личность в журналистике" имени Валентины Неверовой за глубину и компетентность отмечен автор и ведущий программы "О чем говорят" ТРК "Губерния" Леонид Ваксин. Награды в номинации "И мастерство, и откровение" имени Геннадия Шабанова за яркость в освещении жизни региона удостоилась главный редактор журнала "Самара и Губерния" Юлия Галочкина. "За вклад в развитие журналистики Самарской области" памяти Натальи Мануйловой отметили заслуги главного редактора газеты "Жигулевский рабочий" Елены Гураевской.

В завершение церемонии губернатор вручил специальный подарок особому гостю - Льву Николаевичу Финикову, сыну фронтового корреспондента-куйбышевца Николая Федоровича Финикова, который прошел всю войну в составе 21-й армии. Его уникальный фотоархив вместе с оригинальными подписями автора лег в основу календаря с дополненной реальностью, изготовленного при поддержке правительства Самарской области к 75-летию Великой Победы.

Победители Областного журналистского конкурса на призы губернатора-2019

в номинации "Безопасные и качественные автомобильные дороги":

Кирилл Евгеньевич Козин

Анна Сергеевна Назарова

Владимир Иванович Пермяков

Сергей Михайлович Ромашов

в номинации "Демография":

Даниил Вячеславович Беленин

Юлия Геннадьевна Кочетова

Марина Вячеславовна Куцина

Валерий Иванович Мальков

Алена Сергеевна Синяева

в номинации "Жилье и городская среда":

Андрей Николаевич Борсуков

Татьяна Константиновна Маркушина

Ольга Сергеевна Новикова

Наталья Александровна Пинчук

Анастасия Павловна Сычева

Вера Григорьевна Цыганкова

Юлия Владимировна Шевцова

в номинации "Здравоохранение":

Евгения Игоревна Васина

Яна Игоревна Коромыслова

Любовь Валентиновна Мельникова

Камила Дмитриевна Овсянникова

Ольга Юрьевна Павловская

Виктория Олеговна Петрова

Ольга Юрьевна Шелест

в номинации "Культура":

Ксения Петровна Аитова

Мария Ивановна Бондарева

Евгения Михайловна Головлева

Галина Григорьевна Ильдюганова

Елена Владимировна Сборнова

Ольга Валерьевна Федорова

Антон Викторович Черепок

в номинации "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":

Яна Олеговна Емелина

Наталья Николаевна Корсакова

Анфиса Минсагитовна Нагуманова

Инна Борисовна Румянцева

Екатерина Николаевна Ряснянская

Вероника Викторовна Тивикова

в номинации "Международная кооперация и экспорт":

Кристина Сергеевна Лысова

Сергей Георгиевич Мельник

Сергей Юрьевич Павлов

Виктор Евгеньевич Шепелев

в номинации "Наука":

Венера Изильевна Рамазанова

Юлия Михайловн Рубцова

в номинации "Образование":

Дарья Александровна Долинина

Светлана Вячеславовна Келасьева

Геннадий Константинович Коломеец

Инесса Вячеславовна Панченко

Георгий Олегович Портнов

в номинации "Повышение производительности труда и поддержка занятости":

Наталья Александровна Гильманова

Елена Александровна Дмитричкова

Кира Расимовна Исмаилова

Анастасия Дмитриевна Черенкова

в номинации "Цифровая экономика":

Вячеслав Игоревич Душин

в номинации "Экология":

Ольга Сергеевна Афанасьева

Анна Александровна Ивахина

Наталья Васильевна Свиридова

Ирина Евгеньевна Шабалина