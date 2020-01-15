"Ладья" проиграла "Мамонтам Югры"

В Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" в Ханты-Мансийске встретилась с "Мамонтами Югры".

"Мамонты Югры", рвущиеся в плей-офф, на матч против "Ладьи" выставили пять игроков 1999 г. р. (максимальное количество разрешенное регламентом), у волжан таких оказалось двое. В то же время, в составе "Ладьи" вышли три хоккеиста 2003 г. р. Был в заявке на игру Даниил Захаров, но участия в матче он не принимал.

Хозяева повели в счете уже на исходе пятой минуты, когда Иван Воробьев открыл счет (1:0).

В начале второго периода соперники обменялись голами: сначала Василий Атанасов удвоил преимущество "мамонтов", а через минуту с небольшим Дмитрий Петров сократил счет — 2:1.

В середине матча Иван Ежов довел преимущество хозяев до двух шайб. Все, чего удалось добиться "Ладье" — забросить еще одну шайбу в ворота Константина Кузмаула (Станислав Рангаев) — 3:2 победа "Мамонтов Югры".

15 января команды сыграют еще раз.