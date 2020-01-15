16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" проиграла "Мамонтам Югры" "Лада" с разгромным счетом уступила "Дизелю" - 1:8 Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли пензенскому "Дизелю" - 3:4 ХК "Лада" разгромил ЦСК ВВС - 7:1 В составе ХК "Лада" произошли изменения

Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Мамонтам Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Париматч чемпионате МХЛ "Ладья" в Ханты-Мансийске встретилась с "Мамонтами Югры".

"Мамонты Югры", рвущиеся в плей-офф, на матч против "Ладьи" выставили пять игроков 1999 г. р. (максимальное количество разрешенное регламентом), у волжан таких оказалось двое. В то же время, в составе "Ладьи" вышли три хоккеиста 2003 г. р. Был в заявке на игру Даниил Захаров, но участия в матче он не принимал.

Хозяева повели в счете уже на исходе пятой минуты, когда Иван Воробьев открыл счет (1:0).

В начале второго периода соперники обменялись голами: сначала Василий Атанасов удвоил преимущество "мамонтов", а через минуту с небольшим Дмитрий Петров сократил счет — 2:1.

В середине матча Иван Ежов довел преимущество хозяев до двух шайб. Все, чего удалось добиться "Ладье" — забросить еще одну шайбу в ворота Константина Кузмаула (Станислав Рангаев) — 3:2 победа "Мамонтов Югры".

15 января команды сыграют еще раз.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2