Ночью в Елховском районе произошел крупный пожар в частном доме

В среду, 15 января, в 0:55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Лесной в с. Теплый Стан Елховского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 90 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В тушении участвовали 13 человек. К работе на месте происшествия привлекались в том числе сотрудники газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 1:37. По данным ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.