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Пожары Происшествия

Ночью в Елховском районе произошел крупный пожар в частном доме

ЕЛХОВКА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 января, в 0:55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Лесной в с. Теплый Стан Елховского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 90 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
В тушении участвовали 13 человек. К работе на месте происшествия привлекались в том числе сотрудники газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 1:37. По данным ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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